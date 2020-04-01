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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 558,58 puan azalarak 89.085,13 puandan kapandı.

01.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:22
Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 558,58 puan azalarak 89.085,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.357,88 puan ve yüzde 1,51 değer kaybıyla 88.285,83 puandan başladı. Gün içinde en düşük 87.888,61 puanı, en yüksek 90.399,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 89.085,13 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,82, teknoloji endeksi yüzde 2,93 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 642,57 puan ve yüzde 0,60 azalışla 106.148,10 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 168'i prim yaptı, 233'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester, Garanti Bankası ve İş Finansal Kiralama en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.588,23 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.588,23 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artarak 340 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,6381 lira, satışta 6,6647 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,5650 lira, satışta 6,5913 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,49'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,82'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0929, sterlin/dolar paritesi 1,2390, dolar/yen paritesi de 107,23 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,56 düşerek 22,45 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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