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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.518,52 puan artarak 92.071,13 puandan kapandı.

06.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:22
Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.518,52 puan artarak 92.071,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1.436,46 puan ve yüzde 1,60 değer kazanımıyla 90.989,07 puandan başladı. Gün içinde en düşük 90.630,58 puanı, en yüksek 92.157,54 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,81 yükselişle 92.071,13 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,32, teknoloji endeksi yüzde 3,20, sanayi endeksi yüzde 3,33, hizmetler endeksi yüzde 2,25 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.758,53 puan ve yüzde 2,59 artışla 109.225,49 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 397'si prim yaptı, 18'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Petkim ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.648,72 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.648,72 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,76 artarak 357 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7502 lira, satışta 6,7773 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,6857 lira, satışta 6,7124 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,11'den, bileşik getirisi de yüzde 12,48'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0805, sterlin/dolar paritesi 1,2276, dolar/yen paritesi de 109,09 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 7,85 düşerek 31,15 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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