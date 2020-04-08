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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 843,40 puan artarak 93.225,22 puandan kapandı.

08.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:38
Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 843,40 puan artarak 93.225,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 99,88 puan ve yüzde 0,11 değer kazanımıyla 92.481,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 91.803,35 puanı, en yüksek 93.275,21 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,91 yükselişle 93.225,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, teknoloji endeksi yüzde 2,61, sanayi endeksi yüzde 0,43 ve hizmetler endeksi yüzde 1,92 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 972,68 puan ve yüzde 0,89 artışla 110.842,67 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 250'si prim yaptı, 131'i geriledi. Pegasus, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.648,31 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.648,31 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artarak 359 bin 650 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7658 lira, satışta 6,7929 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7328 lira, satışta 6,7597 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0868, sterlin/dolar paritesi 1,2391, dolar/yen paritesi de 108,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,90 düşerek 30,65 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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