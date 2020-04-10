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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 636,53 puan artarak 96.470,97 puandan kapandı.

10.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:18
Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 636,53 puan artarak 96.470,97 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 366,88 puan ve yüzde 0,38 değer kazanımıyla 96.201,32 puandan başladı. Gün içinde en düşük 95.352,47 puanı, en yüksek 97.482,88 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 96.470,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,34, teknoloji endeksi yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 826,35 puan ve yüzde 0,72 artışla 115.239,51 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 242'si prim yaptı, 156'sı geriledi. Garanti Bankası, Pegasus, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve VakıfBank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artarak 361 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,6830 lira, satışta 6,7098 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7335 lira, satışta 6,7605 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,07'den, bileşik getirisi de yüzde 12,43'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0945, sterlin/dolar paritesi 1,2480, dolar/yen paritesi de 108,40 düzeyinde seyrediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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