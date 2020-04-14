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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.151,15 puan artarak 98.549,80 puandan kapandı.

14.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:28
Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.151,15 puan artarak 98.549,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.092,48 puan ve yüzde 1,13 değer kazanımıyla 97.491,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.272,72 puanı, en yüksek 98.630,37 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,23 yükselişle 98.549,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,91, teknoloji endeksi yüzde 6,37, sanayi endeksi yüzde 2,45, hizmetler endeksi yüzde 6,37 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.035,95 puan ve yüzde 2,65 artışla 117.777,52 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 320'si prim yaptı, 80'i geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Pegasus ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.731,75 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.731,75 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,95 artarak 375 bin 800 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7704 lira, satışta 6,7976 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7571 lira, satışta 6,7842 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2588, dolar/yen paritesi de 107,18 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 4,60 düşerek 29,25 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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