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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.694,88 puan azalarak 95.854,92 puandan kapandı.

15.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:24
Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.694,88 puan azalarak 95.854,92 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 395,12 puan ve yüzde 0,40 değer kazanımıyla 98.944,92 puandan başladı. Gün içinde en düşük 94.602,49 puanı, en yüksek 99.044,20 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,73 düşüşle 95.854,92 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,55, teknoloji endeksi yüzde 3,82, sanayi endeksi yüzde 1,99, hizmetler endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.439,04 puan ve yüzde 2,92 azalışla 114.338,49 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 89'u prim yaptı, 323'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Pegasus, ASELSAN, Garanti Bankası ve Migros en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.717,35 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.717,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artarak 381 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8457 lira, satışta 6,8731 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7704 lira, satışta 6,7976 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0901, sterlin/dolar paritesi 1,2500, dolar/yen paritesi de 107,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 9,17 düşerek 26,14 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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