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Piyasalarda günün ilk fiyatları

Tamamıyla koronavirüs gelişmelerinin yön verdiği piyasalarda Fed'in dün açıkladığı limitsiz varlık alım hamlesi fiyatlanıyor.

24.03.2020 08:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:29
Piyasalarda günün ilk fiyatları
Tamamıyla koronavirüs gelişmelerinin yön verdiği piyasalarda Fed 'in dün açıkladığı limitsiz varlık alım hamlesi fiyatlanıyor. Yurt içinde önemli bir veri gündemi bulunmazken Dolar/TL güne 6,54'le başladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Fed, Ekonomi

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