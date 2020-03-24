Piyasalarda günün ilk fiyatları
Tamamıyla koronavirüs gelişmelerinin yön verdiği piyasalarda Fed'in dün açıkladığı limitsiz varlık alım hamlesi fiyatlanıyor.
24.03.2020 08:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:29
Tamamıyla koronavirüs gelişmelerinin yön verdiği piyasalarda Fed 'in dün açıkladığı limitsiz varlık alım hamlesi fiyatlanıyor. Yurt içinde önemli bir veri gündemi bulunmazken Dolar/TL güne 6,54'le başladı.
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Kaynak: Dunya.com