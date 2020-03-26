Piyasalarda günün ilk rakamları
ABD'de 2 trilyon paketin bu sabah onaylanmasının ardından küresel piyasalar, salgın kaynaklı krizin derinliğine işaret edecek olan ABD'nin işsizlik maaşı başvuruları rakamlarını izleyecek.
26.03.2020 08:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:35
ABD'de 2 trilyon paketin bu sabah onaylanmasının ardından küresel piyasalar, salgın kaynaklı krizin derinliğine işaret edecek olan ABD'nin işsizlik maaşı başvuruları rakamlarını izleyecek.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Sabah, Ekonomi