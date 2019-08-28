Piyasalarda kırılganlık devam ediyor

ABD Başkanı Trump'ın G-7 zirvesinde Çin ve İran ilişkilerine yönelik ılımlı açıklamaları piyasalarda risk iştahı toparlanma eğiliminde olurken, halihazırda haber akışları ve açıklamalara yönelik kırılganlığın devam ettiğini söyleyebiliriz. Güne başlarken, ABD ve Asya seanslarındaki görünüme paralel olarak endeks güne hafif alıcılı başlama eğiliminde olabilir ancak kur ve ülke risk primimizin yüksek seyrine devam etmesi temkinli seyri beraberinde getirebilir. Makro veri gündemindeyse bugün Ağustos ayı ekonomik güven endeksi takip edilirken, yurtdışı haber akışları takibimizde olacaktır.

USDTRY… Risk Algısının Yüksek Olması TL Lehine İşlemleri Sınırlandırıyor… TL varlıklara ilişkin risk algısının devam etmesi ve Dolar'ın dirençli görünümü ile paritenin yükseliş eğilimini koruduğunu görmekteyiz. Ülke risk primimizin 410 seviyelerinin üzerinde yüksek seyrine devam etmesi paritedeki geri çekilmeleri sınırlayabilir. Diğer yandan ABD'de açıklanan makro verilerin pozitif görünümü ve Fed üyelerinin yaptığı karışık açıklamalar gelecek toplantı için faiz indirimine ilişkin net bir beklenti piyasalara yansımazken, ağırlıkta olan çeyrek baz puan beklentilerinin belirginleşmesi Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketlerini sınırlandırabilir. Bugün makro veri gündeminde yurtiçinde Ağustos ayı ekonomi güven endeksi takibimizde olurken, ABD tarafında önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde kur 5.83 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY… TL Varlıklarda Risk Algısı Devam Ediyor… Ülke risk primimizdeki yüksek seyirle TL varlıklardaki risk algısının devam etmesi, ekonomiye yönelik risklerle baskılanan Euro'ya rağmen paritenin yukarı yönlü eğilimini koruduğunu gözlemlemekteyiz. Kur yeni işlem gününün ilk saatlerinde 6.48 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… Parite Yatay Seyrini Sürdürüyor… ABD 2 ve 10 yıllık tahvillerinin getiri eğrisi 2007'den bu yana en düşük seviye olan -5 baz puana kadar düşerken, parite 1.11 seviyesinin altındaki seyrini sürdürüyor. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde 1,1090 seviyelerinden işlem görüyor.

XAUUSD… Ticaret Savaşına İlişkin Belirsizlikler Ons Altın Fiyatlarındaki Yükselişe Destek Oluyor… Trump'ın G7 zirvesindeki açıklamaları sonrası yeniden yükselişe geçen altın, diğer makroekonomik risk faktörlerinin belirginleşmesi ile yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Ons altın güvenli liman alımlarından destek bulurken, sabah saatlerinde 1,539 $ seviyelerinden işlem görüyor.

GLDGR… Gram Altın 288 TL Seviyelerine Yükseldi… TL'deki değer kaybı ve ticaret savaşına ilişkin belirsizliklerin ons altın fiyatlarındaki momentuma destek olması gram altın fiyatının 288 TL seviyelerine kadar yükselmesine neden oldu.

BRENT… Jeopolitik Riskler Petrol Fiyatlarına Destek Oluyor… ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik risklerin yarattığı petrol akışının kesilmesi endişeleri Brent petrol fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesine neden olurken, İran'ın yaptırımlar kaldırılana kadar ABD ile görüşmeyeceklerini açıklaması sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent Petrol sabah saatlerinde 59 $ seviyelerinde işlem görüyor.

S&P500…Ticaret Savaşına İlişkin Belirsizlikler ABD Hisse Senedi Piyasasını Baskılamaya Devam Ediyor... Trump'ın G7 zirvesi sonrasında yaptığı açıklamalar piyasaları yatıştırma açısından destek olsa da, ticaret belirsizliğine ilişkin algı endeksin günü düşüşle tamamlanmasına neden oldu. S&P500 endeksi günü %0.32 düşüşle 2,869 puandan kapattı.