Piyasalarda koronavirüs çöküşü sürüyor
Küresel piyasalarda koronavirüs çöküşü devam ederken dolar/TL güne 6,21 seviyesinden başladı.
12.03.2020 08:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:18
Küresel piyasalarda koronavirüs çöküşü devam ederken dolar/TL güne 6,21 seviyesinden başladı. Bugünün en önemli gündemi ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı...
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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