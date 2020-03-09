Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Piyasalarda risk-off modu! - Ekonomi

Piyasalarda risk-off modu!

Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş ve koronavirüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların, riskli varlıklardan çıkışı hızlandı.

09.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:51
Piyasalarda risk-off modu!
Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş ve koronavirüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların, riskli varlıklardan çıkışı hızlandı. ABD borsaları güne yüzde 7 kayıplarla başladı. Yurt içinde BIST 102 bine indi, dolar 6.10'un üzerinde dalgalanıyor...
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Haberin Videosu :

Piyasalarda risk-off modu!
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Ekonomi
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Ekonomi
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Ekonomi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor Ekonomi
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Ekonomi
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Ekonomi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Ekonomi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Ekonomi
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı