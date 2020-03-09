Piyasalarda risk-off modu!
Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş ve koronavirüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların, riskli varlıklardan çıkışı hızlandı.
09.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:51
Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş ve koronavirüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların, riskli varlıklardan çıkışı hızlandı. ABD borsaları güne yüzde 7 kayıplarla başladı. Yurt içinde BIST 102 bine indi, dolar 6.10'un üzerinde dalgalanıyor...
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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