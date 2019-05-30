Piyasanın derinleşmesine katkı sağlayacak düzenlemelerin ardından yükseldi

Bu olumlu gelişmeler ile Borsa İstanbul dün primli seyrederek günü %0.47 yükselişle 87.186 seviyesinden kapattı. Ancak düzenlemelerin gerçekleştirilme tarihinin 31 Temmuz olması sebebiyle mevcut tepki alımları kısa süreli olabilir. Küresel piyasalarda ticaret endişelerine yönelik endişelerle satış ağırlıklı seyir devam ederken ABD-Çin arasındaki anlaşmazlığa yönelik haber akışı piyasalar üzerinde kırılganlık yaratmaya devam ediyor. Yurtiçinde iseS-400 teslimatının gerçekleşmesi durumunda ABD'den yaptırım olabileceği yönünde haber akışı artarken Türk pilotlarının F-35 eğitimine ara verilebileceği iddia edildi. Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmazken endekse etki edebilecek yurtiçi ve global haber akışlarının takip edilmesinde fayda görmekteyiz.

USDTRY… Yatay Seyrine Devam Ediyor... ABD hazine tahvillerinin tersine dönmesi resesyon sinyali verirken, ABD-Çin ticaret anlaşmazlığının ABD ekonomisinin büyümesini olumsuz etkileyebileceği beklentileri riskten kaçış eğilimini artırmakta. Bugün açıklanacak ABD 1. Çeyrek büyüme oranında bir öncekine göre düşüş beklenirken (önceki: %3.2 beklenti: %3.1) veri öncesi Dolar endeksi 98 seviyesindeki güçlü seyrine devam ediyor. Dolar'ın global bazda güç kazanmaya devam etmesi gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılamaya devam etse de düşen petrol fiyatlarının petrol ithalatımız dolayısıyla TL'nindeğerlenme çabasını desteklediğini söyleyebiliriz. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, son dönemde açıklanan makro verilerinde zayıf görünümün hakim olduğu ABD'de GSYİH, mal ticaret dengesi ve askıdaki konut satışları takibimizde olacak.

EURTRY… Euro Bölgesi Riskleri Artıyor… Brexit belirsizliği, İtalya'nın bütçe krizi, Yunanistan'da erken seçimin gündeme gelmesiyle Avrupa Birliği'ndeki riskler ön plana çıkarken Euro'nun baskı altında kaldığını görmekteyiz. Dün Euro bölgesi öncü ekonomisi olan Almanya'da işsizlik oranının artmasının ardından parite 6.69 seviyesine kadar gerileyen paritenin saatleri itibariyle aşağı yönlü eğilimine devam ettiğini görmekteyiz.

EURUSD… Dolar Endeksinin Yükseliş Eğilimi İle Aşağı Yönlü Baskılanıyor… Euro Bölgesinde İtalya'nın bütçe krizi, Avusturya Başbakanı'nın güvensizlik oylamasını kaybederek görevden alınması, Yunanistan'da erken seçimin gündeme gelmesi ve devam eden Brexit belirsizliği Euro üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. ABD tarafında ise resesyon ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi ve ticaret anlaşmazlığının derinleşmesiyle global piyasalarda riskten kaçınma eğilimi artıyor. Sabah saatleri itibariyle Dolar endeksi güçlü duruşunu sürdürürken paritenin aşağı yönlü baskılandığını görmekteyiz. Gün içerisinde Euro bölgesinde açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmazken ABD tarafında açıklanacak 1. çeyrek GSYİH, mal ticaret dengesi ve askıdaki konut satışları takibimizde olacak.

XAUUSD… Dolar Endeksinin Yükselişi İle Aşağı Yönlü… ABD-Çin ticaret anlaşmazlığının derinleşmesi ve Euro bölgesindeki krizlerle birlikte riskten kaçınma eğilimindeki artış ile değerli maden de tepki alımları oluşsa da Dolar endeksinin 98 seviyesindeki güçlü seyri ile güne 1276 seviyesinden düşüş eğilimi ile başladı. Bugün paritede ABD'de açıklanacak makro veriler ile yüksek volatilite gözlemlenebilir. Dolar endeksinin görünümüne bağlı olarak destek-direnç seviyeleri takip edilebilir.

GLDGR… Kurdaki Yatay Seyirle Yukarı Yönlü Hareketleri Sınırlanmakta… TL'deki değerlenme çabası ile kurdaki yatay görünüm gram altının yükseliş eğilimini sınırlamakta. 246 seviyesinden yatay seyirle işlem gören paritede kurdaki düşüş eğiliminin yanında Ons altındaki düşüş ile 246 seviyesinin altına sarma görülebilir.

BRENT… ABD Ham Petrol Stokları Açıklanacak… ABD-Çin ticaret anlaşmazlığının küresel petrol talebini etkileyebileceği endişelerinin artması petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ederken ABD'de açıklanan haftalık ham petrol stoklarında beklentinin üzerinde düşüş yaşanması tepki alımlarını beraberinde getirdi. Son iki ayın en düşüğü olan 67$ seviyesinden dönüş yapan Brent petrolde bugün ABD ham petrol stokları verisi takibimizde olacak.

S&P500…ABD 1. Çeyrek GSYİH Açıklanacak… Ticaret savaşlarındaki gerilemenin devam etmesi ve küresel büyümeye yönelik endişelerin artmasıyla risk iştahındaki zayıf eğilim hisse senetlerine olan talebi azaltırken endeks de kayıpları beraberinde getiriyor. Resesyon endişeleriyle karşı karşıya gelen ABD'de bugün 1. Çeyrek büyüme verisi takibimizde olacak.

Kaynak: Bültenler