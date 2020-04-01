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Piyasaya kaçak etil alkol süren çifte gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde piyasaya kaçak etil alkol temin ettiği belirlenen A.S. ile eşi M.S., polis tarafından gözaltına alındı.

01.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:27
Piyasaya kaçak etil alkol süren çifte gözaltı
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde piyasaya kaçak etil alkol temin ettiği belirlenen A.S. ile eşi M.S., polis tarafından gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, A.S. ile eşi M.S.'nin, kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan etil alkolü kaçak olarak piyasaya temin ettiğini belirledi. Çiftin bulunduğu adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 48 adet 5 litrelik toplamda 240 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde, 10 adet ufak pet şişelerde viski olduğu değerlendirilen sıvı madde, bir siyah kaplı defter içerisinde isim, telefon numarası ve adres yazılı olan defter ve rulo şeklinde üzerinde alkol kiti yazılı yapıştırmalı etiketler ele geçirdi. Gözaltına alınan A.S. ile eşi M.S. hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunuyla Mücadele ve Sağlık İçin Tehlikeli Madde temini suçlarından adli soruşturma başlatıldı.


- Tekirdağ
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Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, Kapaklı, Polis, Güncel
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