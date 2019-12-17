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Piyasaya sahte para süren şahıs tutuklandı

Adıyaman'da tütün pazarında esnafa sahte para veren ve polis tarafından yakalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:21Piyasaya sahte para süren şahıs tutuklandı
'da tütün pazarında esnafa sahte para veren ve polis tarafından yakalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tütüncüler pazarında M.B. isimli şahıs esnafa sahte 200 TL banknot vermek isterken fark edildi. Şahıs kaçmak isterken bölgede bulunan trafik polisleri tarafından kovalamaca sonucunda yakalandı.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından sorgulanan şahıstan 14 adet 200 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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