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Pizza kutularında 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi

Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi.

27.11.2019 08:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:49Pizza kutularında 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi
'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, 'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Rus uyruklu E.M'nin kullandığı araçta arama yapıldı. Gümrük muayene ve tescil işlemlerinin ardından X-Ray cihazı kontrollerinde 9 adet pizza kutusu içine gizlenmiş vaziyette 3 bin 400 adet su kaplumbağası yurda illegal yollarla sokulmak istenirken ele geçirildi.

Ele geçirilen kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi. E.M hakkında adli işlem başlatılarak 6 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında ele geçirilen 3 bin 400 adet su kaplumbağasının gümrüklenmiş değerinin 191 bin 700 lira olduğu öğrenildi. - ARTVİN

Sarp Sınır Kapısı, Türkiye, Artvin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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