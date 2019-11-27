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Pizza kutularında 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi

Pizza kutularında 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi Sarp Sınır Kapısı'nda aranan bir araçta pizza kutuları içinde Türkiye'ye kaçak yolları sokulmak istenen 3 bin 400 su kaplumbağası bulunduARTVİN - Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 3 bin 400...

27.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:48
Pizza kutularında 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda aranan bir araçta pizza kutuları içinde 'ye kaçak yolları sokulmak istenen 3 bin 400 su kaplumbağası bulundu
ARTVİN - 'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi.
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Rus uyruklu E.M'nin kullandığı araçta arama yapıldı. Gümrük muayene ve tescil işlemlerinin ardından X-Ray cihazı kontrollerinde 9 adet pizza kutusu içine gizlenmiş vaziyette 3 bin 400 adet su kaplumbağası yurda illegal yollarla sokulmak istenirken ele geçirildi.
Ele geçirilen kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi. E.M hakkında adli işlem başlatılarak 6 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.
Öte yandan soruşturma kapsamında ele geçirilen 3 bin 400 adet su kaplumbağasının gümrüklenmiş değerinin 191 bin 700 lira olduğu öğrenildi.
Pizza kutularında 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı, Türkiye, Artvin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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