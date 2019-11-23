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Pizza siparişi verir gibi yaparak polisi arayıp, evdeki saldırganı yakalattı

ABD'de annesine yönelik evdeki şiddeti polise bildirmek için acil durum telefonu 911'i arayan genç kız, evdeki saldırganın polisi aradığını fark etmemesi için pizza siparişi verir numarası yaparak polisten yardım istedi.

23.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:34Pizza siparişi verir gibi yaparak polisi arayıp, evdeki saldırganı yakalattı

ABD'de annesine yönelik evdeki şiddeti polise bildirmek için acil durum telefonu 911'i arayan genç kız, evdeki saldırganın polisi aradığını fark etmemesi için pizza siparişi verir numarası yaparak polisten yardım istedi.

Telefona çıkan acil durum çalışanı, 'pizza siparişi vermek istiyorum' diyen genç kıza önce 'yanlış numara' dedi ancak kızın ısrarı üzerine durumun ciddi olduğunu anladı.

Yardım isteyen genç kız ile acil durum görevlisi arasında şu konuşma geçti:

Genç kız: Pizza siparişi vermek istiyorum. ( Adresi veriyor)

Görevli: Pizza siparişi vermek için 911'i mi arıyorsun?

Genç kız: Hayır, hayır, hayır anlamıyorsun…

Görevli: Tamam, anladım. Saldırgan hala içerde mi?

Genç kız: Evet, büyük boy pizza istiyorum.

Görevli: Tıbbi müdahale gerekiyor mu?

Genç kız: Hayır, sosisli istiyorum.

Görevli: Tamam, müdahale ediyoruz.

ABD'nin Oregon eyaletindeki olayda polis kısa bir süre sonra verilen adrese ulaştı. Saldırganın şüphelenmemesi için polis sirenlerinin çalıştırılmaması talimatı verildi. Oregon polis şefi Michael Navarre Amerikan NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, 42 yıllık görev süresi boyunca bir kişinin pizza siparişi veriyormuş gibi yaparak polisten yardım istediğine ilk kez şahit olduğunu söyledi. Saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: DHA

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