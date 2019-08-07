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Pizza siparişini 911'e verdi

ABD'nin Florida eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuk 911 acil durum hattını arayarak pizza siparişi verdi.

07.08.2019 13:05 Pizza siparişini 911'e verdi
ABD'nin Florida eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuk 911 acil durum hattını arayarak pizza siparişi verdi. ABD'nin Florida eyaletinde karnı acıkan ve canı pizza çeken 5 yaşındaki çocuk 911 acil durum hattını arayarak pizza siparişi verdi. Florida'nın Sanford şehrindeki polis memurları, 5 yaşındaki Manny Beshara'nın acil durum numarasını aramasından ve operatöre aç olduğunu söyleyerek pizza siparişi vermesinin ardından harekete geçti. Sanford polisi çocuğun güvende olduğundan emin olmak için pizzayı alarak adresine götürdü. Polis şefi, "Olay yerine ulaştıktan sonra memurlarımız 5 yaşındaki çocuk ve ablasıyla tanıştı. Memurlarımıza iyi olduklarını belirtti. Ablası kardeşinin telefonu bilgisi olmadan alıp aradığını söyledi" şeklinde konuştu. Gülümseten olayın ardından polis, 911'i hangi durumlarda araması gerektiği konusunda küçük çocukları bilgilendirdi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

Kaynak: İHA

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