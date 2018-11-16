Pizzacı Kart Dolandırıcısı Kız, Son İşinde 'Müşteri' Kılığındaki Polislere Yakalandı

Kredi kartı kullanan müşterilerin 'mail order' sistemiyle paylaşılan kart bilgilerini fotoğrafa kaydedip bu yöntemle dolandırıcılık yapan 4 kişilik şebeke çökertildi. Şebekenin bir pizzacıda 'garson' olarak çalışan üyesi, son işinde 'müşteri' kılığında operasyon düzenleyen polise suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kredi kartı kullanıcılarını hedef alan ve müşterilerin 'mail order' sistemiyle paylaşılan kart bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişilik şebekeyi tespit etti. Ödeme yöntemi olarak 'mail order' sistemini kullanan vatandaşların bilgilerini dolandıran şebekenin pizzacıdan çalışan üyesi son işinde yakayı ele verdi.

EKİPLER, DOLANDIRILIK YÖNTEMİNİN ŞİFRELERİNİ ÇÖZDÜ

İddiaya göre, Beşiktaş Levent'te faaliyet gösteren bir pizza dükkanın ortakları C.G. ile G.M., gelen müşterilerin kredi kart bilgilerini fotoğrafladığı ve fatura, uçak bileti ve araç kiralama harcamalarında izinsiz şekilde kullandığını iddia ettikleri çalışanları kız 'garson' Y.M. hakkında polise suç duyurusunda bulundu. 31 Ekim'de yapılan ihbarı değerlendiren siber polisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda dolandırıcılık yönteminin şifrelerini çözdü.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İlk olarak şüpheli Y.M.'nin çalıştığı pizza salonuna 'müşteri' kılığında girip, aynı şüpheli şahıs tarafından pizza siparişi alan polis, ödeme işlemi için şüpheliye kredi kartlarını verdi. 'Müşteri' kılığındaki polisin verdiği kredi kartının fotoğrafını çektiği tespit edilen Y.M. yakalanarak gözaltına alındı. Garson olarak çalışan Y.M.'nin, hesabına para aktardığı belirlenen suç ortağı B.İ. aynı gün yapılan operasyonla yakalandı. Pizzacıda garsonluk yapan dolandırıcı Y.M.'nin itirafları doğrultusunda kendisi ile aynı şekilde kredi kartı bilgileri temin ederek harcama yaptığını bildirdiği İ.Ç. ile kendisini bu suça ittiğini ileri sürdüğü K.V.'yi yakalanarak gözaltına alındı.

MÜŞTERİLERDEN 300 BİN LİRA DOLANDIRILMIŞ

Levent'teki pizza salonunda 'garson' olarak çalışan ve müşterilerin kart bilgilerin, 'mail order' yöntemi fotoğraflayıp dolandırıcılık yapan Y.M.'nin, polise verdiği ifadede kendisi K.V. adlı şahsın tehdit ettiğini, zorla işlemleri kendisine yaptırdığını, bu şahsın yönlendirmesi ile bu işlemleri gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Şebekenin bu yöntemle 300 bin lira civarında dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkarılırken, gözaltına alınan 4 şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Y.M., K.V. ve İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli B.İ.'nin ise 'adli kontrol' hükümlerince serbest bırakıldığı öğrenildi.