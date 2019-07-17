TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle son dönemde Irak kuzeyi ve Suriye'deki operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK terör örgütü, çocukları katletmeye devam ediyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşlerin ölümü, örgütün kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koydu.Türkiye'de kurulduğu günden bu yana yaşamı, huzuru ve istikrarı hedef alan terör örgütü PKK, güvenlik güçleri karşısında varlık gösteremeyince sivilleri hedef almaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerde yurt içinde ve dışında darbe yiyen PKK, bebek ve çocuk katletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya'nın ölümüne neden olan PKK, gerçek yüzünü bu kez Tunceli'de gösterdi. Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler hayatını kaybetti.BAZI SALDIRILAR ŞU ŞEKİLDEKurulduğu günden bu yana çocuk ve bebek katleden PKK'nın son 9 yıldaki saldırılarından bazıları şöyle:-Hakkari'de 16 Eylül 2010'da Durankaya beldesi ile Geçitli köyü arasındaki yolda teröristlerin döşediği mayının sivilleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu aralarında 2 yaşındaki Nurullah Umut Çiftçi ve 11 aylık Zeynep Kurt'un da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.-Batman'da 26 Eylül 2011'de terör örgütü PKK, hac yolculuğuna hazırlanan anne ve babasını ziyaretten dönen Talat Doru ve ailesinin bulunduğu araca ateş etti. Olayda 4 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Mizgin Doru (31) ile kızı Sultan Doru (4) yaşamını yitirdi.-Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 Ocak 2016'da İlçe Emniyet Amirliği ve lojmanına saldıran PKK'nın eyleminde, biri 5 aylık bebek biri 4 ve diğeri 12 yaşında 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.-Ankara Kızılay Güvenpark yakınlarında 13 Mart 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda yaralananlar arasında bulunan 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek, terör saldırılarının en küçük kurbanlarından oldu.-Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 10 Ağustos 2016'da polis servis aracına PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda anne, 2 kızı ve 2 torunu hayatını kaybetti.-Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de evden erzak çalan örgüt mensuplarının yerini güvenlik güçlerine gösteren 16 yaşındaki Eren Bülbül PKK tarafından şehit edildi.-Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Tem 2018'de astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu.-Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında dün PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşler hayatını kaybetti.