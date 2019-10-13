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- PKK Cerablus'ta sivil araca füzeyle saldırdı: 3 ölü

- PKK Cerablus'ta sivil araca füzeyle saldırdı: 3 ölüCERABLUS - Terör örgütü YPG/PKK'nın Cerablus ilçesinde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca düzenlediği füze saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk ise yaralandı.

13.10.2019 13:54
- PKK Cerablus'ta sivil araca füzeyle saldırdı: 3 ölü
CERABLUS - Terör örgütü YPG/PKK'nın Cerablus ilçesinde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca düzenlediği füze saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk ise yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK'lı teröristler Cerablus'ta sivil bir araca füzeyle saldırdı. Saldırıda, biri kadın 3 kişinin öldüğü, bir kız çocuğunun yaralandığı belirtildi. Suriye Milli Ordusu askerleri ise hızla olay yerine gelerek yaralanan çocuğu tıbbi çadıra götürdü.
- PKK Cerablus'ta sivil araca füzeyle saldırdı: 3 ölü

Güncel

Kaynak: İHA

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