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Pkk'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 kadın terörist, Namazdağı Üs Bölgesi'nde, güvenlik güçlerine teslim oldu.

29.08.2019 18:35 Pkk'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu
ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 kadın terörist, Namazdağı Üs Bölgesi'nde, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı 5'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Namazdağı Üs Bölgesi'ne, öğle saatlerinde, Güllüce Dağı eteklerinden yaklaşan 2 kadına, güvenlik güçlerince 'Teslim ol' çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine teslim olan kadınların, kayıp olarak aranan, terör örgütünden kaçan M.O. ve S.T. oldukları belirlendi. Silahsız ve teçhizatsız olan kadın teröristler, gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Teröristlerin, ilk ifadelerinde, 'Kıran-2' operasyonu kapsamında uygulanan yoğun ve etkili faaliyetler sonucu teslim olduklarını söyledikleri belirtildi.



Jandarma, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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