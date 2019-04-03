PKK'dan Kaçan 5 Terörist, Habur'da Teslim Oldu

Kaynak: DHA

IRAK'ın kuzeyindeki PKK kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan 2'si kadın, 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na geldi. Burada jandarmaya teslim olan teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Son teröristlerle birlikte, Mart 2019'dan bu yana 14'ü kadın, 35 PKK'lının Habur'da güvenlik birimlerine teslim olduğu belirtildi. - Şırnak