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PKK'dan kaçarak ailesine kavuşmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı

Yaklaşık 6 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak dağa çıkarılan İbrahim Halil Kadran, örgütün elinden kaçarak HDP il binası önünde oturma nöbeti yapan ailesiyle buluşturulmuştu. Kadran, yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.01.2020 21:24 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:44

Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ve ailesine kavuşan İbrahim Halil Kadran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 YIL ÖNCE TERÖRİSTLER TARAFINDAN KAÇIRILMIŞTI

Yaklaşık 6 yıl önce teröristler tarafından dağa kaçırılan İbrahim Halil Kadran, güvenlik güçlerine teslim olarak evlat nöbetine katılan ailesiyle buluşmuştu. İbrahim Halil Kadran, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Kadran ailesi, 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan çocukları İbrahim Halil Kadran'a (21) kavuştu. Örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Kadran, ailesiyle buluşturuldu. Irak'ta 4 teröristle birlikte örgütten kaçan İbrahim Halil, Habur Sınır Kapısı'na gelip Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemleri yapılan İbrahim Halil, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.

PKK'dan kaçarak ailesine kavuşmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı

İbrahim Halil, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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