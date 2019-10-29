Türk asıllı Alman vekile, terör örgütü PKK paylaşımları nedeniyle mahkemeden ceza yağdı

Almanya'da Sol Partili Cansu Özdemir,yasaklı olan terör örgütü PKK paçavralarının göründüğü bir fotoğrafı Twitter'da paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

Hamburg- Altona İdare Mahkemesi'nde görülen davada Dernekler Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunan Özdemir'e 4 bin 500 euro para cezası verildi, ancak mahkeme para cezasını tecil etti.

KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR DERNEĞE BAĞIŞ YAPACAK

Ayrıca Özdemir'in kamu yararına çalışan bir derneğe bin euro bağışta bulunmasına hükmedildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; Cansu Özdemir mahkemenin kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Özdemir, PKK flamalarının görüldüğü Alman haber ajansı DPA'ya ait bir fotoğrafı Kasım 2017'de Twitter hesabında, Almanca ve İngilizce, "PKK yasağı kaldırılsın! ForbiddenInGermany!" notuyla paylaşmıştı.

Özdemir savunmasında paylaşımın vatandaşları bilgilendirme amacı taşıdığı için yasak kapsamında bulunmadığını ileri sürmüş ancak mahkeme heyeti bu gerekçeyi geri çevirmişti.

1993'TEN BERİ ALMANYA'DA YASAKLI

PKK, Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alıyor ve 1993 yılından bu yana Almanya'da yasaklı. Alman Dernekler Yasası, yasaklı örgütlerin sembol ve bayraklarının paylaşılmasını yasaklıyor.

DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hakkında başlatılan hukuki süreç üzerine Twitter hesabından 9 Mart 2018 tarihinde bir açıklama yapan Özdemir, "PKK'yı bir terör örgütü olarak görmüyorum" ifadelerine yer veren Özdemir, "Sözlerimin arkasındayım! PKK bir terör örgütü değildir, bu nedenle paylaşımımın arkasındayım" demişti.