PKK Hükümlüsünün Cezaevinde İntiharı

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK hükümlüsü Zülküf Gezen'in cezaevinde intiharına ilişkin, "Bir kısım internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi sözde 'tecride karşı fedai eylemi' söz konusu olmayıp, ilk bulgulara göre bahsi geçen hükümlünün ölümü kendisini asarak intihar etmek suretiyle meydana gelmiştir." açıklamasını yaptı.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında "Tekirdağ hapishanesinde tecride karşı açlık grevinde olan Zülküf Gezen'in fedai eylemi gerçekleştirerek öldüğü" şeklinde gerçeğe aykırı haberler çıkması nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereğinin doğduğu belirtildi.Gezen'in intiharı sonrası soruşturma başlatıldığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"16 Mart 2019 günü saat 23.57 sıralarında Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda PKK silahlı terör örgütü hükümlüsü olarak barındırılan Zülküf Gezen'in kendisini koğuş banyosunda çamaşır ipi ile asmak suretiyle intihar ettiğinin tespit edilerek, bilgi verilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.İcra edilen soruşturma kapsamında, banyodan gelen sesler üzerine müteveffa ile aynı koğuşta bulunan diğer iki hükümlünün, şahsı ipten aldıktan sonra kurum idaresini haberdar ettiği, kurumda hazır bulunan 112 Acil ekibinin şahsa derhal müdahale ettiği ancak şahsın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Müteakiben adı geçenin cenazesi hastaneye kaldırılmış ve cumhuriyet savcısı nezaretinde otopsi işlemi icra edilmiş, olaya tanık olan iki hükümlünün de ifadeleri alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma titizlikle yürütülmektedir."Açıklamada, "Bir kısım internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi sözde 'tecride karşı fedai eylemi' söz konusu olmayıp, ilk bulgulara göre bahsi geçen hükümlünün ölümü kendisini asarak intihar etmek suretiyle meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.-YargılamaDiyarbakır'da 2007 yılında polis memurlarının bulunduğu terzi dükkanına bomba atılmasıyla ilgili olarak Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada sanıklardan Zülküf Gezen'e TCK'nın "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "terör örgütü PKK üyesi olmak", "patlayıcı madde taşımak", "kamu görevi yapan kişileri öldürmek ve yaralamak" ile "mala zarar vermek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 100 yıl hapis cezası, Maaz Oğuz'a da müebbet hapis cezası verilmişti.Diyarbakır'ın Balıkçılarbaşı Semti'ndeki terzi dükkanına 10 Ekim 2007 tarihinde bomba atılması sonucu polis memuru Hüseyin Özdemir şehit olmuş, 2'si polis 6 vatandaş yaralanmıştı.