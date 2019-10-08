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PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı

PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı Adana PKK/KCK operasyonu: 1'i çocuk 6 gözaltı Operasyonda yakalanan zanlıların PKK'ya kırsalda elaman temini ve para topladıkları öğrenildiADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösterilerde polislere EYP ve molotof...

08.10.2019 09:12
PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı
Adana PKK/KCK operasyonu: 1'i çocuk 6 gözaltı
Operasyonda yakalanan zanlıların PKK'ya kırsalda elaman temini ve para topladıkları öğrenildi
ADANA - Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösterilerde polislere EYP ve molotof attığı tespit edilen 1'i çocuk 6 kişi operasyonla gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat birimlerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışmada, PKK/KCK adına eylem ve faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan baskında 1'i çocuk 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların, PKK/KCK terör örgütü adına korsan gösterilere katılıp, polis ekiplerine molotof ve EYP'li saldırıda bulunduğu, terör örgütüne kırsal alanına elaman temin ettiği ve örgüt adına para topladıkları öğrenildi.
Yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel kitap, dijital malzeme ve 20 adet kalaşnikof mermisi ele geçirildi.
PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı

Adana, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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