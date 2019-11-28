Haberler » 3. Sayfa » PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı - Haber

PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülerek operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

28.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:20PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı
'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülerek operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerince kentte iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gerçekleşen operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği öne sürülen üniversite öğrencisi B.E. (28) ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen B.A. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında kadın şüpheli B.E.'nin evinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Emniyetteki sorguları akabinde öğle saatlerinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen zanlılardan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, üniversite öğrencisi B.E. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:31 Bursa'da panik dolu anlar...Alevler yükseldi, güçlükle kontrol altına alındı
17:27 El freni çekilmeyen otomobil iş yerine girdi
17:19 Ayvalık'ta Mobese direği yerine dikildi
17:18 Beykoz'da dehşet saçan şahıs bu sefer iki kişiyi bıçakladı
17:18 Şanlıurfa'da 25 öğrenci yemekten zehirlendi
16:35 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
16:00 Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı: 196 bin TL'lik hesap cüzdanı dikkat çekti
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
28.11.2019 17:38:46