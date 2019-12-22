Haberler » Güncel » PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu - Haber

PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin ikna çalışmaları sonucu, 1 teröristin ise örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece ikna yoluyla 2019'da teslim olan terörist sayısı 260'a çıktı.

22.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:18

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 teröristin, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu,1 teröristin ise örgütten kaçarak, 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle, ikna yoluyla 2019 yılında teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 260'a çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütünde çözülme devam ediyor. PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 terörist, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 terörist ise örgütten kaçarak, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörle, mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan terör örgütünde çözülme hızlandı. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna çalışmaları da eklenince örgütten teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı. Bu kapsamda bugün, PKK/KCK terör örgütüne mensup 3 terörist, Emniyet ve ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olmuştur." ifadelerine yer verildi.

İKNA YOLUYLA 260 TERÖRİST TESLİM OLDU

Açıklamada ayrıca ikna yolu ile sürdürülen çalışmalarda önemli başarılar elde belirtilerek, "Böylelikle bugün ikna yoluyla teslim olan teröristlerle birlikte 2019 yılında, ikna yoluyla teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 260 olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu

Jandarma, Şırnak, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:55   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ümraniye Kitap Fuarında söyleşiye katıldı (1) - Haber
20:53   oğlu vuran şüpheli tutuklandı - Haber
20:51   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ümraniye Kitap Fuarında söyleşiye katıldı (2) - Haber
20:50   Boeing'in yörüngeye yerleşemeyen Starliner mekiği Dünya'ya döndü - Haber
20:48   Karamollaoğlu kanal istanbul yanlış yatırım - Haber
19:47   Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Haber
19:29   Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı - Haber
19:25   PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu - Haber
18:57   Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Haber
18:02   Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Haber
22.12.2019 20:59:15