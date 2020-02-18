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PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine katıldıkları iddia edilen 9 kişi adliyede

Kocaeli merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine katıldıkları iddiası ile gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

18.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:35PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine katıldıkları iddia edilen 9 kişi adliyede
merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine katıldıkları iddiası ile gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgi göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 9 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Şahısların ikametlerini belirleyen ekipler, dün sabah saatlerinde Kocaeli, Hatay ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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