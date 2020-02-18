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PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine katıldıkları iddia edilen 9 kişi adliyede

Kocaeli merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine katıldıkları iddiası ile gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

18.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:55PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine katıldıkları iddia edilen 9 kişi adliyede
merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine katıldıkları iddiası ile gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgi göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 9 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Şahısların ikametlerini belirleyen ekipler, dün sabah saatlerinde Kocaeli, Hatay ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
(İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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