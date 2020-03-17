PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına operasyon
Adıyaman'da, PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
17.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:00
Adıyaman 'da, PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK Terör Örgütünün şehir yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda E.Ç, V.D, C.B.D, M.Ç, E.Ü, A.D, N.Ç, İ.T ve H.B., isimli 9 kişi gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen 9 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan E.Ç, V.D, C.B.D, M.Ç, E.Ü ve N.Ç., isimli 6 kişi terör örgütüne üye olma iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.T, A.D, ve H.B, isimli 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK Terör Örgütünün şehir yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda E.Ç, V.D, C.B.D, M.Ç, E.Ü, A.D, N.Ç, İ.T ve H.B., isimli 9 kişi gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen 9 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan E.Ç, V.D, C.B.D, M.Ç, E.Ü ve N.Ç., isimli 6 kişi terör örgütüne üye olma iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.T, A.D, ve H.B, isimli 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı