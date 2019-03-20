Pkk/kck'nın Sözde Çukurova Bölge Sorumlusu Gözaltında

Mersin
'de terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Çukurova
bölge sorumlusu gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Çukur bölge sorumlusu olduğu ileri sürülen İ.M.A.'yı, düzenlediği operasyonla merkez Akdeniz
ilçesindeki bir evde gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde sorgusu süren şüphelinin, örgütün sözde Adana
, Hatay
, Mersin ve Osmaniye
illerinden sorumlu olduğu ve yaklaşan seçim öncesi örgütün mahalle yapılanmasına eylem talimatı verdiği yönünde bilgiler elde edildiği öğrenildi.
(İHA)
Mersin, Çukurova, PKK, Güncel
Kaynak: İHA