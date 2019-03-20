Pkk/kck'nın Sözde Çukurova Sorumlusu Yakalandı (Arşiv)

MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda örgütün sözde Çukurova
bölge sorumlusu yakalandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK'nın sözde Adana
, Mersin Hatay
ve Osmaniye
illerini kapsayan Çukurova bölgesi sorumlusu yakalanarak, gözaltına alındı. Adı açıklanmayan örgüt üyesinin, seçim öncesi mahalle yapılanmasına eylem talimatı verdiği yönünde bilgiler elde edildiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor. - Mersin
Güncel
Kaynak: DHA