PKK/KCK operasyonunda 3'ü avukat 4 tutuklama
ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 3'ü avukat 4'ü tutuklandı.
18.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:37
ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 3'ü avukat 4'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2018 yılında, terör örgütü PKK/KCK'nın iç ve dış koordinasyonu arasında bağlantı kurdukları iddiasıyla geçen perşembe günü güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 10'u avukat 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü avukat 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Güncel
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı