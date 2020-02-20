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PKK/KCK propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

20.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:02PKK/KCK propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma
'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Adli makamlara bilgi verilerek şahıs hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Jandarma, PKK, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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