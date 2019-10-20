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PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu

Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

20.10.2019 10:57
Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmet E, İbrahim V, Halid A. ve Sabiha M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Suriye'de örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlılar, Kayseri'de 17 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.
PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu

Kayseri, Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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