Pkk/kck/pyd-Ypg'ye Yönelik Terör Operasyonu

Şanlıurfa
'da terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri, PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 10 kişi ile PKK/KCK/PYD-YPG üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa,PKK
09 Aralık 2018 Pazar 16:47