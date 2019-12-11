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PKK/KCK sanığının yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

11.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:30PKK/KCK sanığının yargılanmasına devam edildi
'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya örgütün "genel telsizcisi" olduğu iddia edilen tutuksuz Ö.T'nin avukatı katıldı.
İlk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Ö.T'nin PKK/KCK silahlı terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olduğu ve etkin pişmanlık kapsamında beyanlarda bulunduğu dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma", "Hakaret, mala zarar verme, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Sanık avukatı ise müvekkilinin mahkeme aşamalarında etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, hakkında uygulanan adli kontrolün kaldırılması ve esasa ilişkin savunma yapmak için süre verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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