Pkk/kck Soruşturmasında 6 Kişi Tutuklandı

30 Kasım 2018 Cuma 16:31



30 Kasım 2018 Cuma 16:31

PKK/KCK soruşturmasında 6 kişi tutuklandıTutuklananlar arasında HDP'li yöneticiler de varMALATYA - Malatya'da PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçlamasıyla aralarında HDP'li yöneticilerinde bulunduğu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geçtiğimiz Salı günü Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 10 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda PKK/KCK örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetti sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden Halkların Demokratik Partisi Malatya eski İl Eş başkanı Özcan Ağdaş, Demokratik Bölgeler Partisi İl Eş başkanı Nermin Tuncel, İnsan Hakları Derneği Malatya Şubesi eş başkanı Gönül Öztürkoğlu, HDP Battalgazi İlçe Eş başkanı Ahmet Aksu, HDP Yeşilyurt İlçe Eş başkanı Aziz Doğan ve parti üyesi Ahmet Turan Sertkaya hakkında terör örgütü üyeliği suçundan tutuklama kararı verildi.Şüphelilerden HDP eski il yöneticisi Hasan Karvar ise adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Tutuklanan 6 kişi daha sonra sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.Bu arada tutuklananlar arasında bulunan DBP İl Eş Başkanı Nermin Tuncel'in, halen cezaevinde tutuklu bulunan DBP eş başkanı ve eski milletvekili Sebahat Tuncel'in yengesi olduğu öğrenildi.