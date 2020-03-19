Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma - Haberler

PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

19.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:20
PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma
Van 'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Adli makamlara bilgi verilerek şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Van, PKK, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haberler
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Trump’tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Haberler
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Haberler
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Loading