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PKK/KCK terör örgütü zor durumda

Türk Silahlı Kuvvetlerinin icra ettiği gerek Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları gerekse başarılı hava harekatları neticesinde PKK/KCK terör örgütünün zor durumda olduğu, bu durumun elebaşıların verdikleri talimatlara yansıdığı öğrenildi.

01.08.2019 10:14 PKK/KCK terör örgütü zor durumda
Türk Silahlı Kuvvetlerinin icra ettiği gerek Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları gerekse başarılı hava harekatları neticesinde PKK/KCK terör örgütünün zor durumda olduğu, bu durumun elebaşıların verdikleri talimatlara yansıdığı öğrenildi.

Saklandıkları mağaralarda/inlerde terör örgütü mensuplarının durumundan bihaber olan elebaşıların; sözde tim komutanlarının acemice hata yaptıkları, emirlerini dinletemedikleri, eylemleri iyi planlayamadıkları, kafalarının çalışmadığı eleştirisini getirerek bu yüzden genç teröristlerin önünün açılması yönünde adımlar atılması, örgütte artan firarların önüne geçmek için motivasyonu artırıcı konuşmalar ve faaliyetler yapılması, gerekirse sert tedbirler alınması ve infaz dahil cezaların uygulanması şeklinde talimatlar verdikleri bilgisi alındı.

"Kolaysa kendin yap"

Güvenlik kaynakları tarafından terör örgütü mensuplarının "Oturduğunuz yerden talimat vermesi kolay, gelin siz yapın da görelim." cevaplarıyla elebaşılara isyan ettikleri, örgüt içinde korku ve panikle beraber lojistik ihtiyaçların da zirveye ulaştığı belirtildi. - ANKARA

PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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