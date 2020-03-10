PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan şahıs tutuklandı
Van'da 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan bir şahıs tutuklandı.
10.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:22
Van 'da 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan bir şahıs tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan 1 şahıs, 10 Mart 2020 tarihinde yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan 1 şahıs, 10 Mart 2020 tarihinde yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan şahıs tutuklandı
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