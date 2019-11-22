Haberler » Güncel » PKK/KCK tutuklularına 'not kağıdı' ile bilgi veren avukat, tutuklandı - Haber

PKK/KCK tutuklularına 'not kağıdı' ile bilgi veren avukat, tutuklandı

BALIKESİR'de, terör örgütü PKK/KCK'dan tutuklu ve hükümlü olan kişilere not kağıtlarıyla bilgilendirmelerde bulunan İzmir Barosuna kayıtlı avukat F.Ş., tutuklandı.

22.11.2019 00:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:46PKK/KCK tutuklularına 'not kağıdı' ile bilgi veren avukat, tutuklandı

BALIKESİR'de, terör örgütü PKK/KCK'dan tutuklu ve hükümlü olan kişilere not kağıtlarıyla bilgilendirmelerde bulunan Barosuna kayıtlı avukat F.Ş., tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK silahlı terör örgütü cezaevi yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, avukat F.Ş.'nin Balıkesir'deki cezaevinde bulunan PKK/KCK'lı tutuklu ve hükümlülere küçük not kağıtları ile bilgi aktarımı yaptığı tespit edildi. Ardından İzmir Barosu'na kayıtlı avukat F.Ş. hakkında, örgütün iç ve dış koordinasyonunda faaliyet gösterdiği şüphesiyle yakalama kararı çıkarıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda F.Ş.'nin İzmir'de bulunan evi ve iş yerinde yapılan aramada örgüte ait dijital materyaller ile 10'u hakkında toplatma kararı bulunan 13 örgütsel içerikli kitap bulundu.Gözaltına alınan F.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Balıkesir'de irtibata geçtiği mahkum hakkında da işlem yapıldı. F.Ş.'nin irtibatta bulunduğu kişilerle ilgili soruşturma ise sürüyor.



Balıkesir, İzmir, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:00 Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı
02:21 DHA YURT BÜLTENİ - 25
02:18 Tır'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
02:12 ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama
02:11 TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
00:55 İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok
00:39 THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
23:27 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır
14:33 Model Sophia Thomalla sevgilisi Loris Karius hakkında konuştu: Maço bir erkek, yüzüme kapı çarpar
14:23 Ahmet Bulut'tan Falcao ve para açıklaması
13:00 Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
22.11.2019 03:47:52