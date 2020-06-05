PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

05.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:03
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edi·len Demokrati·k Toplum Kongresi·'ne (DTK) yönelik kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında mali müşavir, ihraç öğretmen, ev kadınının da bulunduğu R.A, A.Y, A.K, E.G. ve C.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Öte yandan, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, PKK, Güncel, Haber

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