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PKK, koronavirüs belirtisi taşıyan militanlarını kaderine terk ediyor

Bölücü terör örgütü PKK'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi görülen teröristleri ölüme terk ettiği ya da canlı bomba eylemcisi olmaya zorladığı ortaya çıktı.

27.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:34
PKK, koronavirüs belirtisi taşıyan militanlarını kaderine terk ediyor
Bölücü terör örgütü PKK'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi görülen teröristleri ölüme terk ettiği ya da canlı bomba eylemcisi olmaya zorladığı ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dünyada birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgını, I·ran, Irak ve Suriye'deki PKK/PYD/PJAK mensubu teröristlerde de görülmeye başlandı.
Koşullardan dolayı teröristler arasında koronavirüs hızla yayıldı.
Koronavirüsün terör örgütünde yarattığı panik, teslim olan teröristlerin ifadeleri, ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve teröristler arasındaki görüşmelere yansıdı.
Teröristler kaçmak ya da intiharı çare olarak görüyor
Buna göre örgüt, virüsle enfekte olan militanlarını ilkel kos¸ullarda kaderine terk ediyor.
Kovid-19 belirtileri bulunan teröristlere tedavi olma s¸ansı vermeyen terör örgütünün sözde yöneticileri, bu teröristleri canlı bomba eylemi yapmaya zorluyor.
Teröristlerden birçoğu, Türk güvenlik güçlerine teslim olmayı ya da intihar etmeyi çare olarak görüyor.
Örgütün sözde yönetimi koronavirüse yakalanan teröristlerle ilgili haberleşmeyi yasakladı
Kovid-19 bulaşma riskine karşı örgütün sözde yöneticisi konumundaki teröristler önlem olarak toplantı yapmıyor. Sözde yöneticilerin sagˆlık birimleri, koronavirüs belirtilerini taşıyan teröristleri muayeneye kabul etmiyor.
Salgının, örgütte çözülmeye yol açmasından çekinen örgüt üst yönetimi, koronavirüse yakalanan teröristlerin gizli tutulmasını isteyerek bu konuda haberles¸me yapılmasını yasakladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, PKK, Güncel

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