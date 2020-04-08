Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

PKK, Kulp saldırısıyla halkı korkutmayı amaçlıyor

TERÖR örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ormandan odun toplamaya giden köylüleri hedef alan saldırıyı, aynı bölgede ikinci kez gerçekleştirmesini değerlendiren güvenlik kaynakları, örgütün kendisine tepki ve öfke duyan halkı korkutmayı amaçladığını belirtiyor.

08.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:01
PKK, Kulp saldırısıyla halkı korkutmayı amaçlıyor

TERÖR örgütü PKK'nın Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde ormandan odun toplamaya giden köylüleri hedef alan saldırıyı, aynı bölgede ikinci kez gerçekleştirmesini değerlendiren güvenlik kaynakları, örgütün kendisine tepki ve öfke duyan halkı korkutmayı amaçladığını belirtiyor. DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, teröristlerin uzun süredir bölgede eylem hazırlığında olduğu, Emniyet, Jandarma ve MİT'in başarılı ortak operasyonları sayesinde kanlı saldırılarını gerçekleştiremedikleri öğrenildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Diyarbakır Valiliği 5 sivil vatandaşın şehit olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanlığı da "Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

'ÇARESİZ KALDILAR HALKA GÖZDAĞI VERİYORLAR'

DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın, bölge halkını doğrudan hedef alan saldırıları örgütün çaresizliğini ortaya koyuyor ve örgüt, destek bulamadığı insanlar üzerinde ölümle korkutarak etki oluşturmaya çabalıyor. Örgütün iletişim kanallarında teröristlerin bölge halkına karşı olumsuz konuşmalarının tespit edildiği, lojistik destek alamadıkları için sivillerin de hedef olacağı yönünde talimatlar verildiği belirtildi. Örgüte bölgeden katılım olmadığına dikkat çeken güvenlik kaynakları, bitme noktasına gelen terörist yapının varlığını sürdürme çabası olarak doğrudan sivil halkı hedef aldığı aktarıldı.

LİDER KADRO TEMASI KESTİ

Öte yandan TSK ve MİT'in terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu hedef alan başarılı operasyonları, terörist elebaşlarının alt kadrolarla da temaslarını kesmesine neden oldu. Örgütün lider kadrosu uzun süredir, en yakınlarıyla dahi bağlantı kurmaktan kaçınıyor. Örgütün teröristlere verilen eğitim faaliyetlerini ve üstlenmesini de Kandil bölgesinde, sivil halkın yaşadığı yerlerde ve bölgedeki mağaralarda yaptığı belirlendi. Örgütün bu şekilde MİT ve TSK'nin operasyonlarından kurtulma çabasında olduğu belirtildi.

KANDİL'DE BİLE GİZLENİYORLAR

Terör örgütünün üst kademesindeki teröristlerin Kandil'de bile güvende hissetmediği, terör örgütü üyelerine karşı da tehdit dili kullandığı, gelecekle ilgili olumlu mesajlar veremediği öğrenildi. Örgüt içinde intihar ve infazların da arttığı belirtilirken, teslim olmak için kaçmaya çalışanların öldürüldüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››PKK, Kulp saldırısıyla halkı korkutmayı amaçlıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Koronavirüsle mücadelede Pandemi İzolasyon Takip Projesi devrede Haberler
Koronavirüsle mücadelede Pandemi İzolasyon Takip Projesi devrede
İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi Haberler
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Erdoğan’ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı Haberler
Erdoğan'ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:51: Kaplan Nadia korona virüs oldu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedbirler arttırıldı - Haber 15:51: Vali Deniz'den karantina sürecindeki vatandaşlara kitap hediyesi - Haber 15:50: Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik - Haber 15:50: Aziziye'de pazarlar kontrol altında - Haber 15:50: Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber