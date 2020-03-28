PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
28.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:10
Milli Savunma Bakanlığı, Irak 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 8 terörist tespit edildi.
Söz konusu bölgeye düzenlenen hava harekatıyla teröristler etkisiz hale getirildi.
Operasyonlar devam ediyor.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 8 terörist tespit edildi.
Söz konusu bölgeye düzenlenen hava harekatıyla teröristler etkisiz hale getirildi.
Operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA