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PKK'lı sözde eyalet sorumlusu terörist, etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın Sincar bölgesine gerçekleştirdiği ortak operasyonda, PKK/KCK'nın sözde 'Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu', 'Sabri Tori' kod adlı terörist Yahya Duman, etkisiz hale getirildi.

25.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:21PKK'lı sözde eyalet sorumlusu terörist, etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın Sincar bölgesine gerçekleştirdiği ortak operasyonda, PKK/KCK'nın sözde 'Mahmur- eyalet sorumlusu', 'Sabri Tori' kod adlı terörist Yahya Duman, etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Ocak'ta MİT Başkanlığı ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesine ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, PKK/KCK'nın sözde 'Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu', 'Sabri Tori' kod adlı terörist Yahya Duman, etkisiz hale getirildi. PKK'ya 1993 yılında katılan, Siirt ve Şırnak'ta kırsal alanlardaki eylemlere katıldığı belirlenen terörist Duman'ın, 2016'da Mardin Dargeçit Dibekli Karakolu'na yapılan saldırıyı yönettiği belirlendi. Terörist Duman'ın, PKK'nın Irak'taki sözde 'özel kuvvetler okulu'nda ideolojik ve askeri eğitim verdiği, 2019'dan bu yana örgütün sözde 'Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu' olarak görev yaptığı öğrenildi.



Kerkük, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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