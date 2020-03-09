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PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı

Kırsal alanda terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine katıldığı belirlenen terörist, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

09.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:20
PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı
Kırsal alanda terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine katıldığı belirlenen terörist, Kocaeli 'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, kırsal alanda PKK/KCK'nın faaliyetlerine katıldığı belirlenen D.A.'nın Kocaeli'de olduğunu belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi. İzmit'te düzenlenen operasyonla yakalanan D.A., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli, PKK, Güncel
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